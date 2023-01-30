

الرياض 08 رجب 1444 هـ الموافق 30 يناير 2023 م واس

حصلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة بالإدارة العامة لإدارة المخاطر العمالية والأزمات على شهادة الآيزو ISO 31000 في تطبيق نظام إدارة المخاطر، بعد أن استوفت جميع المتطلبات الخاصة للحصول عليها.

وجرت عملية المراجعة من قبل شركة تي يو في أوستريا Austria TUV بصفتها المعنية والمانحة لشهادات المطابقة الدولية لنظام الآيزو الخاصة بأعمال المراجعة لنظام إدارة المخاطر، حيث قامت خلالها بالتحقق من امتثال الإدارة بالمعايير والإجراءات المتبعة في نظام إدارة المخاطر، والتي من أهمها وضع المبادئ والأطر والعمليات المؤسسية لإدارة المخاطر العمالية، وبناء سجل تلك المخاطر، وتنفيذ إجراءات التحديث المستمر لذلك، وتعزيز القدرة على التنبؤ بالمخاطر العمالية.

وتُعد الوزارة من أوائل الجهات الحكومية التي تحصل على هذه الشهادة، وذلك ضمن جهودها –ممثلةً بالإدارة العامة للمخاطر العمالية والأزمات– في تطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية. يُذكر أنّ هذه الجهود تُسهم في رفع جاذبية سوق العمل السعودي من منظور بناء القدرة الاستباقية وتخفيف مخاطر حدوث أزماتٍ عمالية، وكذلك ترسيخ أفضل الممارسات الدولية في حال نشوء خلافٍ عمالي – وبما يضمنُ حفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية العمالية.

// انتهى //

14:57ت م

0103





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وزارة الموارد البشرية" تحصل على شهادة الآيزو ISO 31000 في تطبيق نظام إدارة المخاطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.