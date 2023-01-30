شكرا لقرائتكم خبر عن تصريحات رودي جارسيا تثير قلق جماهير النصر بسبب رونالدو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - اثار رودي جارسيا المدير الفني لفريق النصر السعودي الجدل بشأن تصريحاته حول مستقبل كريستيانو رونالدو لاعب الفريق المنضم حديثا قادمًا من صفوف مانشستر يونايتد خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

تصريحات جارسيا التي أثارت الجدل بسبب رونالدو

ويرى جارسيا أن رونالدو لاعب النصر الجديد سيكون له عودة مرة أخرى للعب في قارة أوروبا في المستقبل بعد انتهاء مسيرته الحالية في النصر.

وقع البرتغالي على عقده مع النصر لمدة موسمين ونصف، أي سيكون عمره 40 عامًا، بمقابل راتب سنوي قيمته 100 مليون يورو، ولكن النادي السعودي لن يكون الخطوة الأخيرة في مسيرة اللاعب وفقًا لمدربه الفرنسي.

وقال جارسيا في تصريحاته التي أبرزتها صحيفة سكاي سبورتس:"رونالدو إضافة كبيرة وإيجابية لنا في النصر السعودي، هو يساعد في تشتيت مدافعي الفرق المنافسة".

جارسيا عن رونالدو: لن ينهي مسيرته في النصر

وأضاف: "كريستيانو أحد أفضل اللاعبين في العالم، لن يُنهي مسيرته في النصر، سيعود إلى أوروبا".

يذكر أن رونالدو لم ينجح حتى الآن في تسجيل أي أهداف في مباراة رسمية بقميص النصر سواء في لقاء الاتفاق في الدوري السعودي أو اتحاد جدة في كأس السوبر السعودي.

