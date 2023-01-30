وفاة المفقود العنزي في أمريكا غرقا

أعلن بدر فلاح العنزي، وفاة شقيقه الشاب عبدالرحمن العنزي، الذي كان مفقوداً في كليفلاند بالولايات المتحدة منذ فجر يوم الجمعة الماضي.

وتؤكد الأنباء الواردة أن الفقيد قضى غرقا في بحيرة بالمدينة.

وكان الفقيد عبدالرحمن متزوجا ولديه أطفال، وهو موظف حكومي، غادر مرافقًا مع أخيه الأكبر بندر للعلاج في الولايات المتحدة منذ ثلاثة أشهر تقريبًا.

وخرج العنزي مساء الخميس 27 يناير مع قريب له لتناول العشاء في أحد المطاعم، وأثناء عودتهما توقف عبدالرحمن للذهاب لدورة المياه خلف بحيرة وترك جميع أغراضه الشخصية بالسيارة من ضمنها الهاتف، ثم استأذن لعدة دقائق؛ لكنه تأخر ثم اختفى دون أثر.

وأُعلن عن فقدانه منذ فجر الجمعة الساعة 2:30 في مدينة كليفلاند بولاية أوهايو قبل أن يعلن شقيقه اليوم عن وفاته.