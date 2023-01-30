السعودية اليوم / سموُّ الأميرِ تركي بن طلال يتفقَّد عددًا من المشروعات التنموية ويلتقي المشايخَ والأهاليَ في محافظة النماص



أبهـا 07 رجب 1444 هـ الموافق 29 يناير 2023 م واس

وقفَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، رئيس هيئة تطوير المنطقة، على عددٍ من المشروعات التنموية الجاري تنفيذها شمال المنطقة، وذلك خلال جولة سموِّه التفقدية في محافظة النماص.

واطَّلَعَ سموُّه - خلال الزيارة- على نسبة الإنجاز في مشروع الأعمال المتبقية لازدواج طريق أبها - الطائف - الجزء الخامس- الواقع في عقبة القامة الرابطة بين محافظتي النماص وتنومة، واستعرض سير العمل في المشروع الذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 94.98% ، وذلك بحضور قيادات النقل والمقاول والاستشاري، ثم زار سموُّه مركز الهوايات الفنية بتعليم النماص، واستعرض أعمال الموهوبين التي تنوَّعت في مدارسها الفنية، وكانت أنموذجًا متميزًا في تجسيد هوية الإنسان السعودي.

كما التقى سموُّه في المجلس العام الذي عقد بمحافظة النماص- بحضور ممثلي الجهات التنموية، وفرق العمل من الإدارات ذات العلاقة- مشايخَ ونواب وأهالي المحافظة، مشدداً على أهمية تفعيل دور المشايخ والنواب بما يحقق المصلحة العامة للمجتمع، كما استمع سموُّه إلى متطلبات الشباب وطموحاتهم، وسبل تحقيقها.

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23:08ت م

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