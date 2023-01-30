شكرا لقرائتكم خبر ولي العهد يشهد سباق فورمولا إي الدرعية 2023 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وفور وصول ولي العهد إلى مضمار السباق كان في استقباله وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي، ورئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان، وعزف السلام الملكي، ثم توجه ولي العهد إلى المنصة الرئيسة لمشاهدة السباق.وشهد السباق حضور الأمير الوليد بن طلال، ورئيس الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص الأمير سلطان بن فهد، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، والأمير خالد بن سطام، ونائب أمير المنطقة الشرقية أحمد بن فهد، ونائب أمير منطقة القصيم فهد بن تركي.
كما شهد السباق ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس الأول، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل الثاني، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية الحسين بن عبدالله الثاني، ووزير الثقافة والرياضة والشباب في سلطنة عمان ذي يزن بن هيثم، وعضو المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، ورئيس ديوان ولي عهد دولة الكويت الشيخ أحمد العبدالله الصباح، والأمراء والمسؤولين والمهتمين في رياضة سباقات الفورمولا وعدد من الضيوف.
دعم واعتزاز
من جهته عد وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي حضور ولي العهد رئيس مجلس الوزراء سباق الفورمولا إي الدرعية (الموسم التاسع) مصدر فخر واعتزاز، وتأكيدا لحرصه على تطوير القطاع الرياضي، واهتمامه الكبير بكافة التفاصيل، ومحفزا كبيرا للاستمرار في خدمة هذا القطاع الحيوي والمهم، لتحقيق المزيد من الإنجازات والتميز، من خلال استضافة مثل هذه الأحداث الرياضية المتنوعة، التي تبرز قدرة المملكة على استضافة هذه الفعاليات، بسواعد وطنية شابة، نجحت باقتدار في تحقيق النجاحات المتوالية، بفضل الله، ثم هذا الدعم غير المسبوق الذي توليه القيادة.
حماسة وشغف
وقال «إن اهتمام سمو سيدي ولي العهد بالقطاع الرياضي، ودعمه غير المحدود، يزيدنا حماسة وشغفا بالعمل المتواصل، لكي تستمر بلادنا الغالية واجهة مضيئة، وموطنا لكل الأحداث الرياضية العالمية، تماشيا مع برامج ومستهدفات «رؤية المملكة 2030»، ولعل الاستضافات الأخيرة التي حدثت في هذا الشهر، على وجه الخصوص، بداية من رالي داكار، مرورا بالسوبر الإسباني، ثم الإيطالي، وصولا لهذا اليوم، ونحن نختتم الجولة الثالثة من سباقات فورمولا إي، تؤكد حجم وقيمة هذا الدعم، والحرص من قبل عراب الرؤية الملهم سيدي ولي العهد، ويحفزنا للمضي قدما على العمل المستمر، لتحقيق تطلعات قيادتنا، لتواصل بلادنا ريادتها على مستوى العالم».
ماذا يعني تشريف ولي العهد لسباقات فورمولا E؟
- يعكس متابعته اللصيقة لهذه السباقات العالمية وحرصه على إنجاحها ووقوفه خلف كل النجاحات التي حققتها وتحققها المملكة.
- تحولت المملكة بالدعم منقطع النظير الذي يحظى به قطاع الرياضة من ولي العهد إلى الوجهة الرياضية الأولى للمنافسات العالمية.
- تنظيم المملكة لسباقات فورمولا E للمرة الرابعة بعد حصولها على حق استضافة لمدة 10 سنوات يعكس ثقة القائمين على أهم المنافسات العالمية.
- يحمل دعم ولي العهد لاستضافة المملكة لأهم وكبرى المنافسات الرياضية العالمية وحرصه على المشاركة في عدد كبير منها العديد من الأبعاد المهمة.
- يؤمن ولي العهد بأن استضافة المملكة لأهم المنافسات العالمية ليست من باب الترف، بل تطوير لصناعة مهمة سيكون لها مردود إيجابي على كافة مناحي الحياة.
- طموحات الشباب وآمالهم وتطلعاتهم لغد أفضل تمثل هاجسا يلازم ولي العهد الذي يسعى بكل جهد لتلبية تلك الآمال والتطلعات إيمانا منه بأنهم عماد المستقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر ولي العهد يشهد سباق فورمولا إي الدرعية 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.