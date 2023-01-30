شكرا لقرائتكم خبر ولي العهد يشهد سباق فورمولا إي الدرعية 2023 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، أمس الأول، منافسات سباق « فورمولا إي الدرعية 2023» الذي أقيم في الدرعية التاريخية، للمرة الخامسة، وذلك ضمن الموسم التاسع لبطولة العالم «إي بي بي فيا فورمولا إي».

وفور وصول ولي العهد إلى مضمار السباق كان في استقباله وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي، ورئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان، وعزف السلام الملكي، ثم توجه ولي العهد إلى المنصة الرئيسة لمشاهدة السباق.

وشهد السباق حضور الأمير الوليد بن طلال، ورئيس الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص الأمير سلطان بن فهد، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، والأمير خالد بن سطام، ونائب أمير المنطقة الشرقية أحمد بن فهد، ونائب أمير منطقة القصيم فهد بن تركي.

كما شهد السباق ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس الأول، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل الثاني، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية الحسين بن عبدالله الثاني، ووزير الثقافة والرياضة والشباب في سلطنة عمان ذي يزن بن هيثم، وعضو المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، ورئيس ديوان ولي عهد دولة الكويت الشيخ أحمد العبدالله الصباح، والأمراء والمسؤولين والمهتمين في رياضة سباقات الفورمولا وعدد من الضيوف.

دعم واعتزاز

من جهته عد وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي حضور ولي العهد رئيس مجلس الوزراء سباق الفورمولا إي الدرعية (الموسم التاسع) مصدر فخر واعتزاز، وتأكيدا لحرصه على تطوير القطاع الرياضي، واهتمامه الكبير بكافة التفاصيل، ومحفزا كبيرا للاستمرار في خدمة هذا القطاع الحيوي والمهم، لتحقيق المزيد من الإنجازات والتميز، من خلال استضافة مثل هذه الأحداث الرياضية المتنوعة، التي تبرز قدرة المملكة على استضافة هذه الفعاليات، بسواعد وطنية شابة، نجحت باقتدار في تحقيق النجاحات المتوالية، بفضل الله، ثم هذا الدعم غير المسبوق الذي توليه القيادة.

حماسة وشغف

وقال «إن اهتمام سمو سيدي ولي العهد بالقطاع الرياضي، ودعمه غير المحدود، يزيدنا حماسة وشغفا بالعمل المتواصل، لكي تستمر بلادنا الغالية واجهة مضيئة، وموطنا لكل الأحداث الرياضية العالمية، تماشيا مع برامج ومستهدفات «رؤية المملكة 2030»، ولعل الاستضافات الأخيرة التي حدثت في هذا الشهر، على وجه الخصوص، بداية من رالي داكار، مرورا بالسوبر الإسباني، ثم الإيطالي، وصولا لهذا اليوم، ونحن نختتم الجولة الثالثة من سباقات فورمولا إي، تؤكد حجم وقيمة هذا الدعم، والحرص من قبل عراب الرؤية الملهم سيدي ولي العهد، ويحفزنا للمضي قدما على العمل المستمر، لتحقيق تطلعات قيادتنا، لتواصل بلادنا ريادتها على مستوى العالم».

ماذا يعني تشريف ولي العهد لسباقات فورمولا E؟

