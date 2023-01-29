السعودية اليوم / تجمع القصيم الصحي وجمعية سند الخيرية يوقعان اتفاقية تعاون لدعم مرضى السرطان



بريدة 07 رجب 1444 هـ الموافق 29 يناير 2023 م واس

وقع تجمع القصيم الصحي مؤخرًا، اتفاقية تعاون مشترك مع جمعية سند الخيرية لدعم أطفال مرضى السرطان، بهدف تيسير الحصول على جميع الخدمات الصحية والعلاجية، وتقديم برامج التوعية الاجتماعية والأنشطة المساندة لمرضى السرطان.

وتهدف الاتفاقية أيضًا إلى توفير مختلف جوانب الدعم والتعاون اللازم لخدمة مرضى بالسرطان من فئة الأطفال، وتعزيز مجالات وطرق الإسهام في توفير متطلبات العلاج الإكلينيكي والنفسي لهم، كما تركز على دعم البرامج والأنشطة التي يقدمها مركز الأمير فيصل بن بندر للأورام، والإسهام في دعم مشاريعه الصحية.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار تطوير برنامج المشاركة المجتمعية، وتوطيد العلاقة بين الأجهزة الحكومية والقطاع الأهلي والخيري، وذلك تحقيقًا لأهداف رؤية 2030 الداعمة لجودة الحياة وبناء مستقبل مزدهر في ظل وجود تنمية مستدامة.

وأوضح تجمع القصيم الصحي أن الاتفاقية تساعد في زيادة نوع ومستوى العطاء الخيري في المجال الصحي، من خلال استفادة الأطفال مرضى السرطان من الخدمات الصحية، ورفع مستوى التوعية الاجتماعية، ودعم البرامج والأنشطة التي تخدم الفئة المستفيدة، إضافة إلى إيجاد الحلول المعززة لتوفير قنوات عطاء ميسرة وأدوات مشاركة متنوعة، ووضع إستراتيجية لتحقيق الشراكة المتوازنة.

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13:25ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.