السعودية اليوم / "العيادات المتنقلة" بتجمّع القصيم الصحي تخدم أكثر من 460 مستفيداً



بريدة 07 رجب 1444 هـ الموافق 29 يناير 2023 م واس

قدم تجمّع القصيم الصحي خدماته من خلال العيادات الطبية المتنقلة في القرى والهجر التابعة لمركز الغيدانية في محافظة الرس ودريميحة في محافظة رياض الخبراء بمنطقة القصيم خلال الأسبوع الماضي من شهر يناير الجاري 2023، لأكثر من 463 مراجعاً.

وأوضح التجمع أن عدد مراجعي طب الأسرة بلغ 409 مراجعين، فيما بلغ عدد المستفيدين في قسم الأمراض المزمنة 52 مستفيداً، مشيراً إلى أنه جرى إحالة مراجع واحد فقط إلى المستشفيات والمراكز الطبية المختصة لتلقي العلاج اللازم، في حين تم تحصين ستة مراجعين بلقاح الإنفلونزا الموسمية، فيما شاركت فرقتان في تقديم الخدمات العلاجية والاستشارية للمستفيدين في جميع المحافظات والمراكز الطرفية المستهدفة.

يُذكر أن العيادات الطبية المتنقلة تقدم خدماتها للمرضى عبر مجموعة من العربات الكبيرة والمتوسطة الحجم، وتضم عيادات طب الأسرة، ورعاية الأمومة، والطفل السليم، والتطعيمات ومكافحة الأمراض المعدية، وطب الأسنان، إضافةً إلى خدمات التحاليل بالمختبر، وعمل تصوير الأشعة، وبرامج التوعية والثقيف الصحي.

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13:20ت م

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