شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يقنع رونالدو بصفقة نجم يوفينتوس والحسم خلال ساعات والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشارت العديد من التقارير الصحفية أن النصر أقترب بشدة من التعاقد مع النجم الكولومبي خوان كودرادو، جناح يوفينتوس الإيطالي، حيث توصل مسئولي العالمي لإتفاق مبدئي مع اللاعب على الإنضمام للفريق السعودي فى نهاية الموسم الجاري.

وأفادت التقارير أن رونالدو وافق على إنضمام اللاعب، رغم إعنراضه فى بادئ الأمر، إلا أن مسئولي النصر قاموا بإقناع النجم البرتغالي بأهمية تواجد اللاعب لإنجاح مشروع العالمي فى المرحلة القادمة، والتطوير من الشكل الهجومي للفريق.

ومن المتوقع أن يوقع اللاعب على عقود إنضمامه بشكل رسمي للنصر فى نهاية الأسبوع الجاري، على أن ينضم اللاعب للفريق النصراوي فى نهاية الموسم فى صفقة إنتقال حر، بعد إنتهاء تعاقده مع "السيدة العجوز".



يوفينتوس يرغب بالإستفادة المادية من الصفقة

وأكدت بعص المصادر الواردة من معقل يوفينتوس، أن الفريق الإيطالي يرفض رحيل كودرادو عن الفريق دون تحقيق الإستفادة المادية من اللاعب، فى ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التى تمر بها" السيدة العجوز" مؤخرًا بسبب كسر قوانين اللعب المالي النظيف.



محاولات لرحيل اللاعب فى يناير

ويبذل مسئولي يوفينتوس قصاري جهدهم من أجل رحيل اللاعب فى يناير الحالي، ولكن يبقي النصر مضطرا على تأجيل ضم اللاعب وتفضيل إستقدامه فى الصيف، خاصة أن عدد الأجانب فى الفريق مكتمل، ولن يتمكن الفريق فى الإستغناء عن ماشاريبوف فى المريكاتو الحالي لضيق الوقت.