«مدرب الحياة».. مستشارك اليومي لإطلاق قدراتك وإبداعاتك

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - «مدرب الحياة».. انتشر هذا المصطلح أخيرا فمن هو؟ مدربو الحياة هم نوع من المحترفين يساعدون الناس على إحراز تقدم في حياتهم، لتحقيق قدر أكبر من الإشباع، ويساعد مدربو الحياة عملاءهم في تحسين علاقاتهم ومهنهم وحياتهم اليومية.

ويمكن لمدربي الحياة مساعدتك في توضيح أهدافك، وتحديد العقبات التي تعيقك، ثم الخروج باستراتيجيات للتغلب على كل عقبة.

عند إنشاء هذه الاستراتيجيات يستهدف مدربو الحياة مهاراتك وهداياك الفريدة، خلال مساعدتك على تحقيق أقصى استفادة من نقاط قوتك.

ويوفرون الدعم الذي تحتاجه لتحقيق تغيير طويل الأمد.

من يجب أن يفكر في العمل مع مدرب الحياة؟

يبحث كثير من الأشخاص عن مدربين في الحياة،للحصول على إرشادات في تغيير مسار الحياة، مثل تولي مهنة جديدة.

ومع ذلك، في كثير من الحالات يلجأ الناس إلى مدربي الحياة لمجرد المساعدة في بناء حياة أكثر سعادة وذات مغزى.

وفي السنوات الأخيرة، اكتسب المدربون مدى الحياة حضورا كبيرا في التيار الرئيس. في الواقع، يتعاون عدد متزايد من المبدعين والمديرين التنفيذيين ورجال الأعمال الآن مع مدربين مدى الحياة، لتحقيق النجاح في حياتهم المهنية والشخصية.

الفرق بين مدرب الحياة والمعالج

رغم أنه قد يكون هناك بعض التداخل في فوائد العمل مع مدرب الحياة والمشاركة في العلاج النفسي، فإن هؤلاء المهنيين لهم أدوار مميزة ويخدمون أغراضا فريدة.

على عكس مدربي الحياة، يركز المعالجون وغيرهم من المتخصصين في مجال الصحة العقلية على الشفاء وع الج حالات الصحة العقلية، ومساعدة الأشخاص على التعامل مع الصدمات وغيرها من المشكلات من الماضي.

أثناء العمل مع مدرب الحياة قد يساعدك على التعامل مع بعض المشكلات التي لم يتم حلها، لا يمكن لمدربي الحياة ع الج اضطرابات المزاج أو اضطرابات القلق أو الإدمان أو أي حالة صحية عقلية أخرى.

المعالجون







يمكنه علاج حالات الصحة العقلية



حاصل على درجة علمية ومرخصة في مجال ذي صلة



الالتزام بالقواعد الأخلاقية



مدرب الحياة





لا يمكن علاج حالات الصحة العقلية



لا تحتاج إلى أي مؤهلات رسمية أو تدريب أكاديمي



غير مطالبين باتباع قوانين الخصوصية الصحية



ما يمكن أن يفعله مدرب الحياة من أجلك

تتمثل إحدى الفوائد الرئيسة للعمل مع مدرب الحياة في القدرة على اكتساب منظور جديد ومستنير حول المشكلات التي تواجهها، إضافة إلى تقديم نظرة ثاقبة جديدة للتحديات.

يمكن لمدرب الحياة مساعدتك في التركيز على الأنماط السلبية التي قد تقف في طريق نجاحك.

وينظر كثير من الناس إلى العمل مع مدرب الحياة كوسيلة لسد الفجوة بين ظروفك الحالية والحياة التي ترغب في أن تعيشها.

فيما يلي بعض النتائج الإيجابية التي يمكن أن تنجم عن توحيد الجهود مع مدرب الحياة:







توازن أفضل بين العمل والحياة



القضاء على المخاوف والقلق الذي طال أمده



تعزيز الإبداع



قدر أكبر من الأمن المالي



تحسين مهارات الاتصال



حياة عمل أكثر إرضاء



علاقات أقوى مع الأصدقاء والعائلة



المزالق المحتملة للعمل مع مدرب الحياة

قبل أن ترى مدربا للحياة هناك بعض المخاطر المحتملة التي يجب أن تنتبه إليها:

