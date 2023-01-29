منظومة جديدة للروضة الشريفة

استقبلت وكالة شؤون المسجد النبوي الشريف، 8 ملايين زائر خلال الستة أشهر الماضية، في حين بلغ عدد المصلين أكثر من 102 مليون مصل ومصلية بواقع 17 مليوناً شهريا، و 566 ألف مصل في اليوم و113 ألف مصل ومصلية بالفرض الواحد، بينما اعتمدت الرئاسة منظومة العمليات التشغيلية بالروضة الشريفة وآلية تطويرها والتحديات التي تواجه القطاعات التشغيلية ذات العلاقة، إضافة للحلول الفاعلة التي ترتكز على 4 إجراءات رئيسية تشمل الحوكمة وهندسة الإجراءات بين الجهات المشاركة، وتفعيل التوجيه الانسيابي والسلس للزوار، إلى جانب تعزيز برامج التوعية الفعالة بشكل مسبق مما يُثري تجربتهم، فضلاً عن تفعيل التقنيات لتطوير تجربة الزائر وفق أفضل الممارسات العالمية.

جاهزية العالية

وأكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، أن الرئاسة العامة وعبر وكالتها استعدت لاستقبال أكبر عدد من الزوار منذ مطلع شهر محرم الماضي، وذلك بتجهيز كافة القوى البشرية والإمكانيات التقنية والتوعوية وغيرها لاستقبال الزوار، حيث بلغ عدد الزوار للسلام على رسول الله وصاحبيه 7.7 ملايين زائر، وبلغ إجمالي عدد المصلين في المسجد القديم والروضة الشريفة قرابة مليوني مصل، في المقابل أكد أمير منطقة المدينة المنورة، رئيس لجنة الحج والزيارة بالمنطقة، الأمير فيصل بن سلمان، أهمية تحقيق الجاهزية العالية في كافة الجهات الحكومية بالمنطقة لاستقبال وخدمة زوار مسجد المصطفى ﷺ بالتزامن مع عودة الأعداد إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا دون أي قيود أو شروط والتيسير عليهم ليؤدوا عباداتهم في أجواء مفعمة بالروحانية والطمأنينة.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع لجنة الحج والزيارة لاستعراض خطط تحسين وتطوير تجربة زيارة الروضة الشريفة بالمسجد النبوي الشريف.

خبرات وتجارب

وأشار أمير المنطقة خلال الاجتماع إلى ضرورة الاستفادة من الخبرات والتجارب الميدانية مع كافة الشركاء لتعزيز الإيجابيات في تجربة زيارة الروضة وتشرف الزوار بالسلام على الرسول الكريم وصاحبيه، رضوان الله عليهما.

وأعرب الأمير فيصل بن سلمان، عن شكره لكافة المشاركين في الاجتماع والجهات الحكومية ذات الارتباط الميداني بخدمات الزوار على حرصهم المستمر في تطوير منظومة إدارة الحشود والتفويج، واختتم الاجتماع بمراجعة مجموعة التوصيات التي تسهم في تحسين أداء الزيارة بالروضة الشريفة وفق المنهجية العلمية للوصول إلى تحقيق الأهداف المرجوة من تسهيل الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي الشريف.

زوار المسجد النبوي

- 8 ملايين زائر في 6 أشهر

- 102 مليون مصل ومصلية

- 17 مليونا شهريا

- 566 ألف مصل في اليوم

- 113 ألف مصل ومصلية بالفرض الواحد

العمليات التشغيلية بالروضة الشريفة

01 الحوكمة وهندسة الإجراءات بين الجهات المشاركة

02 تفعيل التوجيه الانسيابي والسلس للزوار

03 تعزيز برامج التوعية الفعالة بشكل مسبق

04 تفعيل التقنيات لتطوير تجربة الزائر