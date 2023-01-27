شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة للنصر.. كريستيانو رونالدو مهدد بالغياب بسبب "إصابة" والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، فوز مثير على نظيره النصر مساء أمس الخميس ضمن منافسات الدور النصف النهائي من كأس السوبر السعودي، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد لرونالدو ورفاقه.

ولم يظهر رونالدو حتى الآن مع النصر بمستواه المتذبذب رفقة الفريق للمباراة الثانية على التوالي، بعدما انضم إلى صفوف العالمي في الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2023".

كريستيانو رونالدو يتعرض لإصابة قوية

ووفقًا لما كشفه الإعلامي الرياضي نواف التميمي، فإن رونالدو يعاني من تورّم في مفصل القدم، بعد تدخل عنيف من حمدان الشمراني مدافع العميد.

وأكد التميمي عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، خضوع رونالدو، لـ "فحوصات" مكثفة خلال الساعات القادمة للتأكد من حجم الإصابة، ومدة غيابه عن الملاعب.

موعد مباراة النصر القادمة بعد توديع السوبر السعودي 2022/2023

بعدما ودع النصر السوبر أمام نظيره الاتحاد، يستعد العالمي لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، يوم 3 فبراير القادم، ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

للإشارة تقع كتيبة النصر على قمة ترتيب دوري روشن السعودي في نسخته الجارية 2022/2023 برصيد 33 نقطة.