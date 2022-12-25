شكرا لقرائتكم رغم شبح الإفلاس.. لبنان الأكثر إنفاقًا على احتفالات الكريسماس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشفت دراسة حديثة، مفاجأة صادمة بشأن تكلفة إجازات عيد الميلاد “الكريسماس” في مجموعة واسعة من دول العالم، حيث حل “لبنان” في صدارة الترتيب، وفقًا للتكلفة الإجمالية لكل أسرة.

وأسس موقع “World Remit”، بياناته على 3 أوجه للإنفاق هي “تكلفة الطعام”، و”تكلفة عمليات التزيين”، و”هدايا عيد الميلاد”، والتي تخطت 2000 دولار في البلد الذي يعاني من أزمات اقتصادية طاحنة.

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تكلفة الطعام

وحسب ما نقلته قناة “العربية”، كان للطعام وزن نسبي كبير في التكاليف في بعض البلدان، خاصة لبنان والفلبين والدول الإفريقية حيث تجاوز 45% من موازنة أعياد الميلاد للأسر.

ولكن في معظم الدول، كان الجزء الأكبر من ميزانية “الكريسماس” مخصصًا للهدايا. ومثلت الهدايا التكلفة الأعلى بين المؤشرات الثلاثة في أكثر من نصف البلدان.

إنفاق من الميزانية

وفي الواقع، وجدت الدراسة أن 60% من جميع البلدان تنفق المزيد من ميزانياتها على الهدايا والطعام.

ويؤثر التضخم العالمي أيضًا على التسوق في عيد الميلاد هذا العام. حسب تقرير WorldRemit 2022 Cost of Christmas Study، والذي توقع زيادة تصل إلى 156% في التكلفة الإجمالية لأعياد الميلاد هذا العام، بسبب زيادة التضخم.

فيما بحثت دراسة العام الماضي 14 دولة، حيث تم تخصيص الجزء الأكبر من متوسط تكاليفها للطعام خلال الإجازات.

وفي عام 2022، شهدت الدراسة زيادة في أسعار سلع الكريسماس لبعض هذه البلدان الأربعة عشر، وتم إضافة 9 دول جديدة إلى القائمة أيضًا.