شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكشف عن حقيقة التفاوض مع إمام عاشور فى الفترة الحالية! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف مصدر مسئول بالنادي الأهلى المصري عن حقيقة المفاوضات التى تربطه بإمام عاشور، نجم وسط الزمالك فى الفترة الحالية، حيث نفي كل هذه الأنباء المتعلقة بهذا الصدد.

مشيرًا إلى أن اللاعب يرتبط بعقد مع الفارس الأبيض فى الفترة الحالية، كما أنه لم يتم عرض أسمه على المدرب السويسري مارسيل كولر من أجل إبداء رأيه فى التعاقد مع اللاعب.

وكانت قد ربطت بعض المصادر فى الأيام القليلة الماضية عن وجود مفاوضات قوية مع النادي الأهلي واللاعب، وصلت إلى وجود إتفاق مبدئي بين الطرفين على إنضمام الللاعب لصفوف القلعة الحمراء، لا سيما أن اللاعب يعاني من بعض المشاكل فى تجديد عقده.



موقف اللاعب من الرحيل عن الزمالك!

من جانبه يفضل إمام عاشور، نجم وسط الزمالك، البقاء مع الفارس الأبيض فى الفترة المقبلة، خاصة أن الفريق الأبيض كان السبب الأول فى توهج أسم اللاعب وشهرته وإنضمامه لمنتخب مصر فى كأس الأمم الأخيرة..

مما يجعل اللاعب يقترب من تجديد تعاقده، والذي من المقرر أن ينتهي فى صيف 2024، ولكن يرغب اللاعب فى أن يتم تعديل عقده من الناحية المادية ومساواته مع نجم الفريق أحمد سيد "زيزو"، وسط بعض التحفظ من مسئولي الفارس الأبيض على رغبة اللاعب، فى ظل أزمة النادي المالية الحالية.



فيريرا يوصي بالتعاقد مع مدافع !

وأشارت بعض التقارير الصحفية أن المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا غاضب بشدة بسبب تكرر أخطاء مدافعي الزمالك فى الفترة الأخيرة، مما جعل المدرب يمنح الضوء الأخضر لمسئولي الفارس الأبيض، فى التعاقد مع مدافع جديد خلال المريكاتو الشتوي القادم.