“الأرصاد” : أمطار رعدية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة

︎

.

المناطق_مكة

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً من هطول أمطار رعدية على محافظات أضم والعرضيات والليث، تشمل في ذلك مركز بني يزيد، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

وبين المركز أن الحالة ستستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 8 مساء اليوم.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source almnatiq

