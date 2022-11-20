عبدالباري النفيعي.. من ورشة سيارات إلى مالك “حاضنة أعمال” بالمدينة المنورة

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البدايات القاسية تصنع المستحيل، هكذا بدأ الشاب عبدالباري النفيعي مسيرته من العمل بورشة سيارات صغيرة، وتدرج بالمشاريع الصغيرة حتى أنشأ حاضنة ومسرعة أعمال بالمدينة المنورة باسم “خطوة سريعة”.

وأوضح النفيعي لـ”أخبار 24” أن الحاضنة تهدف وتسعى لدعم الشباب في مجال ريادة الأعمال وتقديم الاستشارات القانونية واحتضان الفكرة حتى بلورتها كمشروع على أرض الواقع.

وقال إن ذلك يتم بتقديم الدعم المالي وتوفير خدمات المحاسبة المالية والقانونية ومساندة الشباب في جانب الموارد البشرية، وإن رائد الأعمال متى ما وجد البيئة المناسبة لاحتضان مشروعه سيسهم في تقديم مشروع نوعي للسوق بجودة واستدامة قوية.

وأبدى النفيعي استعداد حاضنة “خطوة سريعة” لاستقبال الأفكار ودراستها مع مقدم الفكرة وتوفير الموقع والدعم اللازم لصاحبها داعيًا الشباب للتوجه إلى ريادة الأعمال بأفكار حديثة في ظل وفرة الفرص وتنوعها بالسوق.



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Source akhbaar24

