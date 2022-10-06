ما هي مخاطر الزواج المبكر؟.. مستشار اجتماعي يرد

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كشف الدكتور خالد الرميح المستشار الاجتماعي، عن المخاطر الرئيسية لظاهرة الزواج المــكبر التي ظهرت وتأصلت في المجتمعات منذ فترات طويلة، موضحًا، المــــشاكل التي تسبـــبها هذه الظاهرة.

وقال خالد الرميح المستشار الاجتماعي في تصريحات متلفزة، عبر برنامج صباح السعودية، متحدثًا عن مخاطر ظاهرة الزواج المبكر: “القوانين تسن لتطبق، ولكن بمقدار ما تكون هذه العقوبات رادعة وصرامة يكون لها اثر في المجتمعات “.

وأكمل: “ولكن إذا كانت لا تطبق خاصة في المجنمعات القبيلة لأن سطوة القبيلة تكون أكبر، ولكن الزواج المبكر فوق الـ 15 والـ 18، ليس هو ما أتحــدث عنه لأن الإســـلام أحلهُ، والــتزويج في الإسلام قائم على التراضي”.

وأضاف: “لكن المخاطر التي تتعرض لها الفتاة كبيرة، وتتمثل في حرمانها ن حياة طبيعة نفسية، وحرمانها من الصحة، نحرم الفتاة من طفولتها، فيكف ستعطي الطفولة لمولودها؟”.

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Source almnatiq

