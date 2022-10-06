أرقام “سبورت 24”: الطائي والخليج.. أول مواجهة تجمعهما تاريخيًا في دوري المحترفين

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يلتقي فريقا الطائي والخليج، اليوم الخميس، لحساب الجولة السادسة من دوري روشن السعودي للمحترفين، على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في حائل.

ويدخل الطائي اللقاء سعيًا لاستعادة نغمة الانتصارات بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام ضمك، فيما ينشد الخليج العودة من حائل بالنقاط الثلاث ومواصلة انتصاراته بعدما تخطى في الجولة الماضية ضيفه الباطن.

وتحمل المباراة مواجهة برتغالية خالصة، حيث يقود الطائي فنيًا المدرب البرتغالي بيدرو ميغيل، فيما يدخل الخليج اللقاء تحت قيادة مدربه بيدرو إيمانويل.

ويستعرض “سبورت 24” في أرقام ما قبل المباراة التي ستكون الأولى بين الفريقين على مستوى دوري المحترفين، حيث التقيا قبل تدشين دوري المحترفين في 4 مباريات كان الفوز للطائي في 3 منها مقابل فوز وحيد للخليج.

واللافت أن جميع انتصارات الطائي على الخليج كانت بنتيجة واحدة “2-1″، فيما فاز الخليج بهدف نظيف، ما يعني أن الخليج لم يسجل أكثر من هدف في أي مباراة خاضها أمام الطائي.

ويطمح الخليج إلى تحقيق انتصاره الثاني على التوالي، بيد أن آخر مرة حقق فيها انتصارين متتاليين كانت في موسم 2015-2016.

ويتسلح الطائي برقم مميز على ملعبه الذي لم يخسر عليه في آخر 8 مباريات بدوري المحترفين، حيث فاز في 5 وتعادل في 3، ويحتاج لـ3 مباريات على أرضه أخرى على ملعبه ليكسر رقمه الذي سجله عام 1990 عندما تجنب الخسارة في 10 مباريات متتالية على أرضه.

في المقابل فإن الخليج يعاني من رقم سلبي يتمثل في عدم قدرته على تحقيق الفوز في آخر 9 مباريات خاضها خارج أرضه بدوري المحترفين.

ويملك الطائي إحصائية إيجابية تتمثل في حفاظه على نظافة شباكه في آخر 4 مباريات على ملعبه بدوري المحترفين، لكنه لم يسبق له أن حافظ على نظافة شباكه في 5 مباريات متتالية على أرضه وهو ما سيسعى لتحقيقه في لقاء الخميس.





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Source akhbaar24

