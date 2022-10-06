شرطي سابق يقتل 30 شخصًا بينهم 23 طفلًا في حضانة وينتحر

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أعلنت الشرطة التايلاندية، اليوم (الخميس)، مقتل 30 شخصًا على الأقل، بينهم 23 طفلًا في إطلاق نار جماعي.

وأوضح متحدث باسم الشرطة، أن رجلًا يبلغ من العمر 34 عاماً اقتحم دارًا لحضانة الأطفال، في شمال شرق تايلاند، وهو يحمل مسدسًا وسكينًا.

وأبانت أن منفذ الهجوم هو شرطي سابق، وأنه أقدم على قتل عائلته ثم انتحر، وذلك عقب مهاجمته دار الحضانة.

وذكرت الشرطة التايلندية أنه تم استنفار أجهزة الأمن للقبض على منفذ إطلاق النار بشمال البلاد



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Source akhbaar24

