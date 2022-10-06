هذه عقوبتها.. “المرور” تحذر من إساءة استعمال منبّه السيارة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات حذّرت الإدارة العامة للمرور، قائدي السيارات من إساءة استعمال منبّه السيارة، كاشفةً عن العقوبة. وأوضحت “المرور”، في وقت سابق عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، أن إساءة استعمال منبّه السيارة تُعد مخالفة مرورية تترتب عليها عقوبات نظامية، حيث إن إساءة استعمال منبّه السيارة تُسبب الإزعاج للآخرين، وقد تُربك قائدي السيارات الأخرى. Advertisements أخبار قد تهمك

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