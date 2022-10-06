شكرا لقرائتكم مساعي تختتم المرحلة الثانية من نماء واكتفاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

هدف المشروع:

الرياض - محمد الوسيري - اختتمت جمعية “مساعي” النسائية الخيرية أمس المرحلة الثانية من مشروع “نماء واكتفاء” بدورته الخامسة.ويهدف المشروع إلى تمكين المرأة من أصحاب المشاريع متناهية الصغر على إجادة الحرفة والمهارات الأساسية لإدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة من أجل تحقيق الاستقرار المالي والاكتفاء الذاتي، من خلال ورش عمل حرفية وسلوكية، وسيمتد المشروع لمدة سنة كاملة، ويستهدف المرأة من عمر 18-38 سنة.

المرحلة الثانية:

المشروع يتكون من ثلاث مراحل، كل مرحلة تتضمن ورشتي عمل حرفيتين وورشة عمل مهارية سلوكية تهدف لتطوير سلوك المشتركة ومهاراتها في ريادة الأعمال.تضمنت المرحلة الثانية من المشروع ورشتين حرفيتين: (ورشة عمل تصوير المنتجات باستخدام الذكاء الاصطناعي، ورشة عمل فن الأزياء، وورشة عمل التنمية المهارية السلوكية لريادة الأعمال) وقد تضمنت (مهارات العرض والإلقاء، التحفيز، الابتكار، التواصل الفعال وإدارة الوقت) بالإضافة إلى كيفية صياغة المشروع بطريقة دولية معتمدة.

وفي نهاية الورشة، أنهت المستفيدات صياغة خمسة أفكار وتم تحكيمها من قبل ثلاث محكمين دوليين لإدراجها ضمن براءات الاختراع ، أما المشاريع متناهية الصغر ستتم متابعتها من قبل فريق المشروع للمستفيدات حتى إغلاق البرنامج. وبلغ عدد المشتركات في نهاية المرحلة الثانية أكثر من 100 مشتركة، بإجمالي عدد ساعات أكثر من 80 ساعة تدريبية. والجمعية في صدد إكمال المرحلة الثالثة من المشروع بورشتين حرفية وهي (التجارة الإلكترونية، التصميم الداخلي، والتنمية المهارية السلوكية لريادة الأعمال).

أنشطة مساعي:

ويأتي هذا البرنامج ضمن الأنشطة والبرامج التي تنفذها جمعية ” مساعي ” ، للانطلاق بثقة في عالم ريادة الأعمال ابتداء من التدريب وانتهاء بالتمكين في مختلف المجالات، لتحقيق عائدًا إيجابيًا على المجتمع بأسره، حيث تتطلع الجمعية إلى تكوين رواد أعمال ناجحين قادرين على تحقيق أهدافهم، حتى يصلون بالمجتمعات إلى الازدهار والتقدم. الجدير بالذكر أن جمعية مساعي الخيرية تعنى بالتنمية المجتمعية في مجالات التوعية الحياتية والكفاية المعيشية وسد عوز الأسر والتحول بهم من الرعوية إلى التنموية.