︎
.
علق نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، على فوز مدينة تروجينا باستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية بنسختها التاسعة 2029 – كأول مدينة غرب قارة آسيا -.
جاء ذلك بعد أن أعلن المجلس الأولمبي الآسيوي اليوم في ختام أعمال الجمعية العمومية الـ41 للمجلس الذي عقد في كمبوديا، عن فوز تروجينا بهذه الاستضافة، وذلك بعد إعلانها عن رغبتها للاستضافة مطلع أغسطس الماضي.
وقال فهد بن جلوي أن الاهتمام والدعم الكبير من القيادة الحكيمة، للقطاع الرياضي، جعل المملكة في مصاف الدول المتقدمة عالمياً على المستوى الرياضي، مشيراً إلى أن فوز تروجينا بنيوم بهذه الاستضافة يؤكد هذا الواقع.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر فهد بن جلوي: استضافة الألعاب الشتوية يجعل المملكة في مصاف الدول المتقدمة عالمياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.