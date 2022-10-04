فهد بن جلوي: استضافة الألعاب الشتوية يجعل المملكة في مصاف الدول المتقدمة عالمياً

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علق نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، على فوز مدينة تروجينا باستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية بنسختها التاسعة 2029 – كأول مدينة غرب قارة آسيا -.

جاء ذلك بعد أن أعلن المجلس الأولمبي الآسيوي اليوم في ختام أعمال الجمعية العمومية الـ41 للمجلس الذي عقد في كمبوديا، عن فوز تروجينا بهذه الاستضافة، وذلك بعد إعلانها عن رغبتها للاستضافة مطلع أغسطس الماضي.

وقال فهد بن جلوي أن الاهتمام والدعم الكبير من القيادة الحكيمة، للقطاع الرياضي، جعل المملكة في مصاف الدول المتقدمة عالمياً على المستوى الرياضي، مشيراً إلى أن فوز تروجينا بنيوم بهذه الاستضافة يؤكد هذا الواقع.



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Source akhbaar24

