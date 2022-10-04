عام / سمو محافظ جدة يفتتح معرض الشرق الأوسط للتعليم والتدريب

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جدة 08 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 04 أكتوبر 2022 م واس

افتتح صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي محافظ جدة , اليوم، معرض الشرق الأوسط الثالث للتعليم والتدريب، الذي تنظمه شركة “ايكون ” العالمية ، خلال الفترة من 8 إلى 10 ربيع الأول الجاري.

ويشارك في تنظيم المعرض عدد من الجهات كالإدارة العامة للتعليم بجدة، وجامعة الملك عبدالعزيز، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ومجلس التعليم والتدريب بغرفة جدة، وخبراء التعليم وأكثر من 120 جامعة عالمية ومحلية وجهات تعليمية من مختلف دولة حول العالم.

وتجول سموه في أرجاء وأجنحة المعرض، مطلعًا على ما تحتويه الأجنحة المشاركة من أحدث التقنيات، التي تساعد الطلبة على التعلم والتخصصات التي تقدمها الجامعات للطلبة ومواكبتها لتكنولوجيا المعرفة والأجهزة المخصصة للعملية التعليمية، مستمعًا إلى شرح عن الأجنحة المختلفة والبرامج التعليمية التي تقدمها تلك الجهات والتسهيلات للراغبين في الالتحاق بتلك الجامعات.

وأشاد سمو محافظ جدة بالجهات المشاركة في المعرض التي تهدف إلى تعزيز جودة مخرجات التعليم وتزويد سوق العمل بخريجين مبدعين ومبتكرين في تخصصاتهم للمساهمة في مسيرة وتنمية الوطن.

ويشارك في المعرض 120 عارضًا من الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والأكاديميات المهنية والمراكز التدريبية المتخصصة من 11 دول عربية وأجنبية تمثل : المملكة العربية

//انتهى//

16:58ت م

0147 جدة 08 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 04 أكتوبر 2022 م واسافتتح صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي محافظ جدة , اليوم، معرض الشرق الأوسط الثالث للتعليم والتدريب، الذي تنظمه شركة “ايكون ” العالمية ، خلال الفترة من 8 إلى 10 ربيع الأول الجاري.ويشارك في تنظيم المعرض عدد من الجهات كالإدارة العامة للتعليم بجدة، وجامعة الملك عبدالعزيز، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ومجلس التعليم والتدريب بغرفة جدة، وخبراء التعليم وأكثر من 120 جامعة عالمية ومحلية وجهات تعليمية من مختلف دولة حول العالم.وتجول سموه في أرجاء وأجنحة المعرض، مطلعًا على ما تحتويه الأجنحة المشاركة من أحدث التقنيات، التي تساعد الطلبة على التعلم والتخصصات التي تقدمها الجامعات للطلبة ومواكبتها لتكنولوجيا المعرفة والأجهزة المخصصة للعملية التعليمية، مستمعًا إلى شرح عن الأجنحة المختلفة والبرامج التعليمية التي تقدمها تلك الجهات والتسهيلات للراغبين في الالتحاق بتلك الجامعات.وأشاد سمو محافظ جدة بالجهات المشاركة في المعرض التي تهدف إلى تعزيز جودة مخرجات التعليم وتزويد سوق العمل بخريجين مبدعين ومبتكرين في تخصصاتهم للمساهمة في مسيرة وتنمية الوطن.ويشارك في المعرض 120 عارضًا من الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والأكاديميات المهنية والمراكز التدريبية المتخصصة من 11 دول عربية وأجنبية تمثل : المملكة العربية السعودية ، والولايات المتحدة الأمريكية، والإمارات العربية المتحدة ، وتركيا ، والبحرين، والاردن ، ومصر، وكندا ، وماليزيا، وسويسرا ، وبريطانيا.//انتهى//16:58ت م0147 www.spa.gov.sa/2389685

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