السعوديه سعود بن نهار يكرم المواطنة الزهراني

محمد بن مسعود - الدمام - كرم محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود المواطنة فاطمة محمد الزهراني؛ نظير موقفها الإنساني وحسن تعاملها مع مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة في أحد المواقع الخدمية.

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