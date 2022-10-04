حائل: اتفاقية لتعزيز ورفع الناتج المحلي وتطوير الفرص الاستثمارية

محمد بن مسعود - الدمام - وقعت غرفة حائل اتفاقية تعاون مشتركة مع هيئة تطوير منطقة حائل لتعزيز ورفع الناتج المحلي وتطوير الفرص الاستثمارية بمنطقة حائل.

ووقع الاتفاقية رئيس غرفة حائل هاني الخليفي والرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة حائل عمر آل عبدالجبار، بحضور عضو مجلس إدارة غرفة حائل سعود العمار، وذلك في مقر غرفة حائل.

وتهدف الاتفاقية إلى وضع خط أساس ومستهدفات للقطاعات الاستهلاكية في منطقة حائل وتطويرها، والتنسيق والتواصل بين الطرفين لتسهيل أعمال التخطيط وتنفيذ المشـروعـات المشتركة، وكذلك تحديد الأولويات للقطاعات الاستهلاكيـة ذات الميز النسبية والتنافسية في منطقة حائل وتحقيق نسبة النمو المستهدفة لكل قطاع، إضافة لتطوير الأدلة الاسـترشادية لكل قطــاع مع الجهات ذات العلاقة بمـا يتنـاســب مع المنطقة وخصائصـهـا الاقتصاديـة والاجتماعيـة، وبنـاء منظومـة التمـويـل والخدمات المشتركة بالتعـــاون مع الجهات الداعمة في بالمنطقــة. كما شملت الاتفاقية المشاركـة فـي أعـمـال البحوث والدراسات والتسويق للفرص الاستثمارية بمنطقة حائل.

وأكد رئيس غرفة حائل هاني الخليفي أن مثل هذه الاتفاقيات المشتركة مع الجهات الأخرى لها أثر إيجابي على المنطقة في تطوير القطاع الاستثماري بالمنطقة ورفع الناتج المحلي، لافتاً إلى أن غرفة حائل تعمل وفق استراتيجيات وخطط مرسومة لتحقيق أهداف محددة بما يتوافق مع تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة حائل عمر العبدالجبار أن الاتفاقية تستهدف تعزيز التنسيق المشترك وتوحيد الجهود لرفع الناتج المحلي للمنطقة من خلال استدامة الاستثمارات الحالية ونموها وجذب استثمارات نوعيه جديدة بما سيساهم في خلق وظائف مميزة لأكثر من 17 قطاعاً في المنطقة، مبيناً أن هيئة تطوير منطقة حائل تعمل بالتعاون والتكامل مع الجهات ذات العلاقة في إطار استراتيجيتها ونطاق عملها.