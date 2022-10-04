شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم الدوسري.. 4 نجوم خارج حسابات الهلال الفترة المقبلة والسبب! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجرت تقارير صحفية عن مفاجأة من العيار الثقيل في صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة بشأن نجوم الفريق.

ووفقًا لما ذكرته التقارير الصحفية فإن الرباعي المتمثل في ياسر الشهراني وسالم الدوسري والكولومبي جوستافو كويلار والأرجنتيني لوسيانو فييتو نجوم نادي الهلال مهددون بعدم اللعب مع الفريق خلال الفترة المقبلة حتى فترة التوقف التي تأتي قبل مونديال كأس العالم 2022 في قطر.

سبب غياب رباعي الهلال خلال الفترة المقبلة

وشددت التقارير الصحفية على أن السبب وراء غياب هذا الرباعي هو التقارير الطبية التي أثبتت عدم جاهزيتهم وحاجتهم إلى فترة راحة عقب الإصابات التي لحقت بهم مؤخرًا وهددت من جاهزيتهم مع نادي الهلال.

مدة غياب رباعي الهلال خلال الفترة المقبلة

ومن المقرر أن بغيب رباعي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الفترة المقبلة عن أهم الجولات الثلاث المرتقبة أمام الاتفاق والشباب والطائي مما يجعل رامون دياز المدير الفني للفريق في أزمة كُبرى.

منى سيعود رباعي الفريق مرة أخرى؟

وأكدت التقارير الصحفية أن عودة اللاعبين تتعلق بمدى استجابتهم للعلاج والتأهيل بقيادة الإسباني خوان دوكي رئيس الجهاز الطبي في الفريق الأول داخل نادي الهلال.

ما هي إصابة نجوم الهلال؟

وأصيب الشهراني في العضلة الخلفية نع معسكر منتخب السعودية بينما كان يعاني الدوسري من الزائدة الدودية التي استئصلها ولهذا السبب يحتاج إلى الراحة الكبيرة، وأصيب كويلار بعضلة الساق الخلفية، في حين أن فييتو أصيب في عضلة الفخذ الأمامية قبل مباراة التعاون التي خاضها الفريق خلال الأيام القليلة الماضية وخسرها بهدفين مقابل هدف وحيد.