اخبار الخليج – «الوطنية لحقوق الإنسان» تؤكد على أهمية تمتع فئة الأشخاص ذوي الإعاقة بجميع حقوقها المكفولة بموجب القانون

محمد بن مسعود - الدمام - استقبلت لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أحد الشاكين من فئة الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي تقدم بطلب للنظر في مدى توافر الحقوق والاحتياجات لهذه الفئة، حيث أكدت اللجنة على أهمية تمتع هذه الفئة بجميع حقوقها المكفولة بموجب القانون.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العادي الخامس عشر، الذي عقد في مقر المؤسسة بضاحية السيف برئاسة السيدة روضة سلمان العرادي، وعضوية السيد احمد صباح السلوم، حيث تم استعراض الكشوفات المتعلقة بالشكاوى التي تلقتها المؤسسة، والمساعدات القانونية المقدمة والحالات التي تم رصدها من خلال وسائط الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي منذ الاجتماع الماضي وما تم اتخاذه حيالها، حيث تعاملت مع (179) معاملة تنوعت ما بين شكاوى ومساعدات قانونية وحالات رصد خلال شهر سبتمبر.

من جانب آخر، أشادت اللجنة بمخرجات لقاء فريق العمل المشترك – برئاسة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان – المعني بآليات تنفيذ العقوبات والتدابير البديلة مع ممثلي القطاع الخاص، وما تم الاتفاق عليه من خلال اللقاء، بما يسهم في تمتع المستفيدون من العقوبات البديلة في الحصول على التدريب المناسب تمهيدا لانخراطهم في سوق العمل، والحصول على وظيفة مناسبة، وادماجهم في المجتمع.

كما تؤكد اللجنة أنه يمكن التواصل مع المؤسسة عبر تطبيق الهواتف النقالة (NIHR Bahrain)، أو عبر الموقع الإلكتروني (www.nihr.org.bh) أو عن طريق الخط الساخن المجاني (80001144)، أو من خلال الحضور الشخصي لمقر المؤسسة في ضاحية السيف.