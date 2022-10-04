الجدعان: الاقتصاد العالمي يشهد رياحاً معاكسة

محمد بن مسعود - الدمام - أكد وزير المالية محمد الجدعان، أن الاقتصاد العالمي تضرر بشدة من جائحة كوفيد -19، ثم تعافى بقوة خلال عام 2021، ولكنه يواجه الآن رياحاً معاكسة كبيرة، وفي الوقت ذاته لا تزال آثار الوباء باقية، واختناقات الإمداد مستمرة، لافتاً إلى أن أسواق الطاقة والغذاء تشهد اضطرابات، مع ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوياته في عدة أعوام؛ ما استدعى تشديد الأوضاع النقدية والمالية.

وبين، في كلمته خلال ترؤسه الدورة الحالية لاجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة الرياض، واجتماعهم مع المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، أنه في ظل هذه الأوضاع فإن النمو الاقتصادي آخذ في التباطؤ، ولا تزال المخاطر على التوقعات كبيرة.

وقال: «في منطقتنا، أنا واثق من أن التوقعات مواتية رغم أن البيئة العالمية الصعبة، ونحن نستفيد من ارتفاع أسعار النفط، لكن النمو القوي الذي نشهده هو نمو مدفوع بشكل أساسي بالإصلاحات التي نفذناها».