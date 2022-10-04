الجدعان: الاقتصاد العالمي يشهد رياحاً معاكسة

وبين، في كلمته خلال ترؤسه الدورة الحالية لاجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة الرياض، واجتماعهم مع المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، أنه في ظل هذه الأوضاع فإن النمو الاقتصادي آخذ في التباطؤ، ولا تزال المخاطر على التوقعات كبيرة.
وقال: «في منطقتنا، أنا واثق من أن التوقعات مواتية رغم أن البيئة العالمية الصعبة، ونحن نستفيد من ارتفاع أسعار النفط، لكن النمو القوي الذي نشهده هو نمو مدفوع بشكل أساسي بالإصلاحات التي نفذناها».
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