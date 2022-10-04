اخبار الرياضه السعوديه مورينو يجهز خطة «النصر» على الرائد

وسيبدأ المدرب مورينو تنفيذ مخططاته الفنية لمواجهة الرائد بعد غد (الخميس) عند الساعة 9:00 مساء على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ضمن مباريات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي للمحترفين، إذ سيجري مناورة كروية سيعتمد من خلالها النهج الفني المناسب والاستقرار على العناصر الفنية التي سيخوض بها اللقاء القادم.
ويطمح المدرب مورينو إلى تحقيق الفوز على الرائد، وحصد النقاط الثلاث ومواصلة الانفراد بصدارة الدوري.
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