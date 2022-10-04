هل يغير “العبود” قناعات رينارد قبل معسكر أكتوبر؟

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يستعد المدير الفني للمنتخب الوطني السعودي، المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، لوضع اللمسات الأخيرة على قائمة “الأخضر” التي ستدخل معسكرًا في النصف الثاني من الشهر الجاري استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم “قطر 2022”.

وتكمن أهمية القائمة المقبلة للمنتخب السعودي كونها ستضم اللاعبين الذين سيتم اختيار 26 لاعبًا منهم للقائمة النهائية المشاركة في المونديال الذي سينطلق يوم 20 نوفمبر المقبل.

ولا يتوقع أن تطرأ تغييرات كبيرة على قائمة “رينارد” للمعسكر الذي تحتضنه الإمارات، لكن حضور رينارد كلاسيكو النصر والاتحاد، دفع الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتساؤل حول ما إذا كان المدرب الفرنسي سيغير قناعاته أخيرًا بشأن الظهير الأيمن للاتحاد عبدالرحمن العبود أم يستمر في إبعاده عن صفوف الأخضر؟.

وقدم “العبود” أداءً نال استحسان الجماهير خلال الكلاسيكو الذي حسمه التعادل السلبي، حتى خروجه قبل 5 دقائق فقط من نهاية اللقاء. حيث لعب 85 دقيقة، صنع خلالها 8 تمريرات صحيحة بنسبة 53%، كما ظهر في 6 مراوغات صحيحة بنسبة 60%، وأيضًا كسب 9 التحامات أرضية بنسبة 64%.

وواجه “رينارد” انتقادات عديدة بسبب عدم ضم “العبود” في قائمة المنتخب السعودي خلال الفترة الماضية، لكن ظهور اللاعب بشكل مغاير تحت قيادة مدربه البرتغالي “نونو سانتو” ربما يدفع المدرب الفرنسي لاستدعائه.

ويفضل رينارد الاعتماد على الثنائي لاعب النصر سلطان الغنام، ولاعب الهلال، سعود عبدالحميد، لكن المستوى الذي يقدمه العبود منذ بداية الدوري، ربما يغير من قناعات المدرب الفرنسي الذي سيسعى لاستقطاب أفضل العناصر للمعسكر القادم تحسبًا لأي طارئ وكذلك لاختبار اللاعبين قبل إعلان القائمة النهائية لـ”الأخضر”.

يذكر أن الأخضر سيخوض هذا الشهر معسكرًا في الإمارات يلعب خلاله 3 وديات أمام كل من مقدونيا، ألبانيا وهندوراس، أيام 22 و26 و30 أكتوبر على الترتيب.

ويسعى رينارد للاستفادة من المعسكر السابق الذي أقيم الشهر الماضي في إسبانيا وخاض خلاله المنتخب وديتين حسمهما التعادل السلبي أمام الإكوادور وأمريكا.

ويحل المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة في المونديال حيث سيستهل مشواره بمواجهة صعبة أمام الأرجنتين يوم 22 نوفمبر قبل أن يواجه بولندا يوم 26 من الشهر ذاته ليختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة المكسيك يوم 30 نوفمبر.

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Source almnatiq

