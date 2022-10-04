“هيئة النقل” توضح أدوات السلامة في قوارب الرحلات البحرية

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كشفت الهيئة العامة للنقل، عن أدوات السلامة في القوارب من أجل الحصول على رحلة بحرية آمنة.

وأشارت الهيئة إلى أهمية توفير سترات النجاة، وعدم تحميل القارب بأكثر من حمولته، وتواجد أجهزة إطفاء الحريق، وكذلك توفير أكياس للنفايات للمحافظة على البيئة البحرية.

وأكدت ضرورة عدم الإبحار أثناء الرياح والأمطار، والتأكد من عدم تعرض قائد القارب أو الركاب إلى أشعة الشمس، وارتداء زي الحماية من عوامل الطقس والتي لا تعيق الحركة.



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Source akhbaar24

