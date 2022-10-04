- 1/2
- 2/2
︎
.
كشفت الهيئة العامة للنقل، عن أدوات السلامة في القوارب من أجل الحصول على رحلة بحرية آمنة.
وأشارت الهيئة إلى أهمية توفير سترات النجاة، وعدم تحميل القارب بأكثر من حمولته، وتواجد أجهزة إطفاء الحريق، وكذلك توفير أكياس للنفايات للمحافظة على البيئة البحرية.
وأكدت ضرورة عدم الإبحار أثناء الرياح والأمطار، والتأكد من عدم تعرض قائد القارب أو الركاب إلى أشعة الشمس، وارتداء زي الحماية من عوامل الطقس والتي لا تعيق الحركة.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر “هيئة النقل” توضح أدوات السلامة في قوارب الرحلات البحرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.