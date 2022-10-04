محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
التقى معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني في الرياض اليوم صاحب السمو السيد فيصل بن تركي آل سعيد سفير سلطنة عمان لدى المملكة .
وبحث معالي وزير العدل مع السفير العماني سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجالات القضائية والعدلية.
أخبار قد تهمك
وجرى استعراض التجارب المتميزة في كلا البلدين، في مجال القضاء والتوثيق والتنفيذ، والإجراءات العدلية المعنية بحماية الأسرة، والتدريب العدلي والقضائي، و على الخدمات الرقمية المقدمة من بوابة ناجز للخدمات العدلية.
وأكد معالي الوزير أن التحول الذي يشهده القطاع العدلي هو نتيجة للدعم والاهتمام الكبير الذي يلقاه القطاع من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، وهو ما أسهم في تحقيق النقلة النوعية التي نجني ثمارها اليوم.
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر وزير العدل يلتقي السفير العماني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.