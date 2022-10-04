وزير العدل يلتقي السفير العماني

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

التقى معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني في الرياض اليوم صاحب السمو السيد فيصل بن تركي آل سعيد سفير سلطنة عمان لدى المملكة .

وبحث معالي وزير العدل مع السفير العماني سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجالات القضائية والعدلية.

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وجرى استعراض التجارب المتميزة في كلا البلدين، في مجال القضاء والتوثيق والتنفيذ، والإجراءات العدلية المعنية بحماية الأسرة، والتدريب العدلي والقضائي، و على الخدمات الرقمية المقدمة من بوابة ناجز للخدمات العدلية.

وأكد معالي الوزير أن التحول الذي يشهده القطاع العدلي هو نتيجة للدعم والاهتمام الكبير الذي يلقاه القطاع من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، وهو ما أسهم في تحقيق النقلة النوعية التي نجني ثمارها اليوم.

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