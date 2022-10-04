محافظ الطائف يرفع الشكر لولي العهد لإطلاقة شركة “داون تاون السعودية”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظة الطائف، الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة -حفظة الله – بمناسبة إعلان سموه إطلاق شركة “داون تاون السعودية” التي ستعمل على إنشاء وتطوير مراكز حضرية ووجهات متعددة ومتنوعة في أنحاء المملكة ومن بينها محافظة الطائف.

وقال سموه : إن هذا المشروع الكبير يجسد حرص سمو ولي العهد -حفظه الله- على تحسين جودة الحياة في المدن والمحافظات وتعزز النمو الاقتصادي للمملكة، وخلق الفرص الوظيفية لأبناء الوطن، كما أن هذا المشروع هو ركيزة من ركائز التنمية الشاملة التي يحرص عليها ولي العهد -أيده الله- التي تشمل كافة أنحاء المملكة بتنوع تضاريسها واختلاف ميزاتها، التي تسهم في زيادة التنافسية والجذب بين مدن المملكة وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة2030، سائلًا الله أن يمد سمو ولي العهد بعونه وتوفيقه، ويسدد خطاه ويديم على بلادنا عزِّها وازدهارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله- .