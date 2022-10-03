شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار أهلي جدة اليوم.. موسيماني يبدأ رحلته مع الراقي ويتوعد المنافسين والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية أبرز أخبار نادي أهلي جدة السعودي اليوم الإثنين الموافق 3 أكتوبر 2022، وذلك يأتي كالتالي..

موسيماني يصل جدة لبدء مع مهامة مع الراقي

وصل المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني إلى مقر النادي الأهلي السعودي في صباح اليوم الإثنين لبدء مهامه مع الراقي، الذي أعلن تعاقده معه منذ أيام قليلة ماضية.

ورحل موسيماني عن تدريب الأهلي المصري في شهر يونيو الماضي، بعد النتائج السيئة التي حلت على كتبة الشياطيب الحمر، ليستقر الطرفين على فسخ التعاقد بالتراضي.

تصريحات صحفية مثيرة من موسيماني عقب بدء مهامة مع الاهلي

وصرح موسيماني، في تصريحات لصحيفة "الرياضية":"جاهز لقيادة تدريبات الأهلي السعودي بدءًا من اليوم، لقد قرأت رسائل جماهير الأهلي السعودي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأشكرهم على هذا الترحيب الكبير".

وأنا أضاف:" أشعر أني في بيتي، ورسالتي إلى الجماهير أن تملأ المدرجات في مباريات الفريق، لأن بهم سنصبح أقوى، نحتاج دعمهم لدفع الفريق إلى الأمام".

موسيماني يقود الأهلي في ديربي جدة المرتقب

ومن المقرر أن يقود موسيماني كتيبة الراقي في الديربي المرتقب، المقرر أن يقام في غضون الأيام القليلة المقبلة، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري يلو السعودي للمحترفين.

تعرف على موعد مباراة الأهلي وجدة القادمة في دوري يلو السعودي والقنوات الناقلة

يقع الأهلي ضيفًا على جدة مساء الغد الأربعاء الموافق 5 من شهر أكتوبر الجاري، في قمة نارية تجمع بين الطرفين لحسم الثلاث نقاط، والتي تنطلق في تمام الساعة السابعة والربع بتوقيت القاهرة، الخامسة والربع بتوقيت مكة المكرمة، السادسة والربع بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وجدة الأربعاء في دوري يلو السعودي

تنقل شبكة قنوات الرياضية السعودية جميع أحداث اللقاء المرتقب بين الأهلي وجدة، وكذلك جميع مجريات اللقاء الدوري السعودي بالدرجة الأولى.

موقف الأهلي وجدة في جدول ترتيب الدوري السعودي بالدرجة الأولى

يقع الأهلي في المركز السادس من جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي بالدرجة الأولى برصيد 8 نقاط، بينما يقع جدة في المركز السابع حاملًا في رصيده نفس مجموع نقاط الأهلي.