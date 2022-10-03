أمانة الطائف تنفّذ أكثر من 280 جولة رقابية على المرافق التجارية والغذائية

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المناطق_واس
نفّذت أمانة الطائف ممثلة بالبلديات الفرعية التابعة لها أكثر من 280 جولة رقابية خلال الأسبوع الماضي على المرافق التجارية والغذائية، للتأكد من تطبيق التعليمات البلدية، وصلاحية التراخيص وتوفر الشهادات الصحية للعاملين في الأنشطة الغذائية.
وأوضحت الأمانة أنه تم رصد أكثر من 120 مخالفة صحية ونظامية تتعلق بالنظافة والزي الموحد وحفظ وتخزين المواد الغذائية وانتهاء الشهادات الصحية، مشيرة إلى أنها عالجت جميع البلاغات الواردة حول الأنشطة التجارية عبر هاتف العمليات الموحد 940 واتخذت الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
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Source almnatiq
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