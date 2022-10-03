فوز العالم السويدي “سفانتي بابو” بجائزة نوبل في الطب

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يبدأ اليوم (الإثنين)، أول أيام إعلان جوائز نوبل لعام 2023، بمجالاتها المختلفة والتي ستستمر على مدار أسبوع.

ويجري بشكل تقليدي افتتاح الإعلان السنوي لجوائز نوبل، بإعلان جائزة نوبل في الطب في بداية شهر أكتوبر، تليها إعلانات يومية، لجائزة الفيزياء الثلاثاء، والكيمياء الأربعاء، والأدب الخميس، ويتم إعلان جائزة نوبل للسلام لعام 2022 الجمعة، وجائزة الاقتصاد في 10 أكتوبر.

ومُنحت جائزة نوبل للطب وعلم وظائف الأعضاء للسويدي سفانتي بابو (67 عاماً) لدوره في تحديد تسلسل مَجين الإنسان البدائي وفي تأسيس علم المجين الإحاثي.

واعتبرت اللجنة اختيار الفائزين أن اكتشافات سفانتي بابو “أرست الأساس لاستكشاف ما يجعل البشر كائنات فريدة من نوعها، من خلال إظهار الاختلافات الجينية التي تميز جميع البشر الأحياء عن البشر المنقرضين”.

وتمنح جوائز نوبل 10 ملايين كرونة سويدية أي ما يعادل “900 ألف دولار” لكل فئة.



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Source akhbaar24

