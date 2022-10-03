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شكرا لقرائتكم اختيار المملكة كأول دولة لإطلاق خدمة مركز العائلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أكد المدير الإقليمي لسناب شات السعودية عبدالله الحمادي، أن سناب شات، موجود بشكل كبير في المملكة ويسري على جميع طوائف المجتمع السعودي، مشيرًا إلى أنه لأهمية ومكانة العائلة في المجتمع السعودي تم اختيار المملكة كأول دولة لإطلاق خدمة مركز العائلة. وأضاف خلال حديثه عبر قناة الإخبارية: “كان من واجبنا كمنصة أن نبدأ في السعودية ونطلق هذه الخاصية المهمة في السوق السعودي كأحد أول الأسواق العالمية التي تم إطلاق الخاصية فيها، خصوصًا لما للعائلة من أهمية في تكوين المجتمع السعودي”. وتابع: “بنحاول نخلق منصة رقمية، تجد من خلالها العائلة جميع الخصائص التي تحتاجها ويحتاجها مختلف أفراد العائلة”.