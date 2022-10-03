شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عواد.. نجم منتخب مصر يخرج من حسابات روي فيتوريا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - إستقر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لفريق الكرة الأول لمنتخب مصر على إستبعاد واحد من أبرز نجوم الفراعنة من حساباته خلال المعسكر القادم وذلك بسبب الصدام الذي حدث بينهما خلال المعسكر الأخيرة.

فيتوريا يستقر على إستبعاد الشناوي من حساباته

وبحسب ما علم موقع “ السعودية سبورت 365 ” أن فيتوريا إستقر بالفعل على خروج أحمد الشناوي من حساباته وذلك بسبب مشكلة رقم القميص مع الفراعنة بجانب أن الحارس منشغل بالكثير من الأمور الأخرى بعيدة تمامًا عن كرة القدم.

وحرص البرتغالي خلال المباراتين أمام النيجر وليبيريا على الدفع بمحمد الشناوي في مركز الحراسة أساسيًا من أجل توصيل رسالة للجميع مفادها أنه سيكون الحارس الأساسي معه خلال فترة تدريبه لمنتخب مصر.

مشكلة القميص تضع احمد الشناوي في مرمى الانتقادات

يُذكر أن محمد الشناوي سبق وأن رحب بإرتداء الرقم 16 ولم يدخل في أي مناوشات أو يفتعل أزمات مع حارس بيراميدز بخصوص هذا الأمر على الرغم من أنه سبق وأن إرتداه خلال الفترة السابقة أثناء تواجده مع الفراعنة.