دولة آسيوية جديدة تُعلن تسجيل أول إصابة بـ”جدري القرود”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أعلنت السلطات الصحية في مدينة هوشي منه الفيتنامية، اليوم الاثنين، عن تسجيل أول إصابة بالفيروس المسبب لمرض جدري القرود.

وأفادت صحيفة “فيتنام” الحكومية، نقلًا عن مصادر بوزارة الصحة أنه تم رصد أول إصابة بجدري القرود.

فيما أعلنت وزارة الصحة في فيتنام، أنه سيتم مراقبة الأشخاص الذين يدخلون البلاد من مناطق تفشي مرض جدري القرود ووضعهم داخل الحجر الصحي لمدة 21 يومًا.

دراسة تحذر من الاستهانة بجدري القرود

في الوقت نفسه، كشفت دراسة حديثة أجراها أطباء أفارقة وأمريكيون، أن الإصابة بجدري القرود تؤدي إلى الاكتئاب وآلام الأعصاب، وقد تسبب الوفاة.

وأضافت الدراسة أنه في بعض الحالات، يسبب جدري القرود التهاب الدماغ والتشنجات وأعراضًا مشابهة لالتهاب السحايا.

أخبار قد تهمك

مضاعفات وأعراض المرض

وأكد العلماء المشرفون على الدراسة، أن هذه المضاعفات والأعراض ترتبط باختراق فيروس جدري القرود للجهاز العصبي ما يهدد حياة المرضى.

وبدأ فيروس جدري القرود، بالانتشار في إبريل ومايو الماضييْن بعدد من دول أوروبا الغربية، وفي قارات أخرى، بالإضافة إلى المملكة المتحدة.

آخر الإحصائيات

وبحسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية، فقد تجاوز العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس جدري القردة في أوائل سبتمبر الماضي 53000 شخص، توفي منهم 18 شخصًا.