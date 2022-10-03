“المواصفات السعودية” و”منظومة الصناعة” تعقدان اجتماعاً لتمكين الصناعات الوطنية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
عقدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، اجتماعاً تنسيقياً مع منظومة الصناعة والثروة المعدنية بحضور نائب محافظ الهيئة لدعم الأعمال المهندس فهد بن عثمان الكعيك، والوكيل المساعد لوكالة التمكين الصناعي بالوزارة المهندس عبدالله بن عوض القحطاني، وعدد من ممثلي جهات المنظومة.
وجرى خلال الاجتماع، بحث سُبل تعزيز التعاون والتكامل بين الهيئة ومنظومة الصناعة والتعدين، وذلك بما يحقق الارتقاء بالعمل المشترك ويدعم العمل التكاملي، وصولاً لتحقيق أهداف القطاعين وترجمة رسالتهما في الارتقاء بجودة الخدمات والمنتجات الصناعية الوطنية.
وتطرق الاجتماع لعدد من الموضوعات المشتركة بين الجانبين، بهدف توفير بيئة استثمارية وتجارية عادلة في المملكة، كما بحث الاجتماع آلية تفعيل نظام القياس والمعايرة، واستعرض مبادرات وخدمات المركز الوطني للقياس والمعايرة المقدمة للقطاع الصناعي، كما اطلع فريق عمل المنظومة على مختبرات المركز الوطني للقياس والمعايرة، وما يحتويه من إمكانات عالية تدعم وتعزز البنية التحتية للجودة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار التعاون والتنسيق الذي يجمع المواصفات السعودية ومنظومة الصناعة والتعدين بهدف تحقيق العمل التكاملي وتعزيز التواصل بين المسؤولين والمختصين في القطاعين.
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