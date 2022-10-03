شكرا لقرائتكم صعوبات في شروط الرخصة المهنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد الباحث في المناهج الدراسية فهد المغيري، أن بعض معايير الرخصة المهنية تعد ترفًا أكثر من كونها ضرورة عملية. صعوبات: وتابع المغيري، خلال تصريحات إلى إذاعة الإخبارية، أن بعض شاغلي الوظائف التعليمية يرون في شروط الرخصة المهنية بعض الصعوبات. عدم وضوح: ورأى الباحث أن من بين تلك الصعوبات عدم وضوح المعايير وتشعبها، فقد أصبحت عبئًا وتثقل كاهل المختبرين؛ لأن المعايير الفرعية تميل لتخصصات معينة أكثر من الإعداد العام للمعلم. ونوه بأن ضوابط الرخص المهنية للوظائف التعليمة التي أصدرتها هيئة تقويم التعليم تنص على إجراء تجديد الرخصة المهنية وفق ضوابط خاصة تحددها الهيئة، في حين لم يتم إعلان تلك الضوابط حتى الآن، مما يقلق شاغلي الوظائف التعليمية.