︎
.
يعد “فيسبوك” موقع التواصل الاجتماعي الأبرز على مستوى العالم، والأكثر شعبية، الذي يضم هناك 1.93 مليار مستخدم نشط يوميًا على Facebook في جميع أنحاء العالم.
فيسبوك يتعرض للاختراق
ويتعرض الموقع نفسه، فضلا عن حسابات المستخدمين إلى محاولات الاختراق وانتهاك البيانات الشخصية، لذا تسعى المنصة لتوفير أقصى قدر ممكن من الحماية.
وحسب أحد خبراء التكنولوجيا، فإن هناك ميزتين اثنتين على وجه الخصوص في Facebook يجب الانتباه إليهما، وهما: تنبيهات تسجيل الدخول غير المعروفة، وكذلك المصادقة الثنائية.
وبتقعيل هاتين الخاصتين، الموجودتين بالفعل ضمن إعدادات “فيسبوك” يتجنب المستخدم اختراق حسابه من قبل المحتالين عبر الإنترنت.
كيف يمكن تفعيل الميزتين
أولاً: الانتقال إلى الإعدادات ثم البحث عن قسم الأمان.
ثانيا: الانتقال إلى الحصول على تنبيهات حول عمليات تسجيل الدخول غير المعروفة.
وهنا سيحذرك “Facebook” إذا قام شخص ما بتسجيل الدخول من جهاز أو متصفح لا تستخدمه عادة، ثم يمكنك التحقق من حسابك وتسجيل الخروج من أي جلسات تطبيق مشبوهة،.
كما ستتمكن من معرفة من يقوم بتسجيل الدخول ومن أين وعلى أي جهاز.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source almnatiq
كانت هذه تفاصيل خبر ميزتان في «فيسبوك» لمنع اختراق الحساب نهائيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.