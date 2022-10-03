“الصحة”: 6 أعراض لتناول جرعات زائدة من الكافيين

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حذرت وزارة الصحة، من تناول جرعات كافيين أعلى من الكمية المناسبة يومياً والتي يبلغ الحد الأقصى لها 400 ملجم أو 4 أكواب من القهوة السوداء.

وبيّنت الوزارة، أن أعراض زيادة جرعة الكافيين تتضمن الأرق والغثيان وتسارع نبضات القلب، وصعوبة التنفس والصداع وآلام الصدر، كذلك الهلوسة وفقدان التحكم بالعضلات.

ونوهت إلى أنه يمكن التعامل مع الزيادة البسيطة في جرعة الكافيين بشرب الماء وممارسة نشاط خفيف، وأكل الغذاء الغني بالألياف والفيتامينات والمعادن.

واحتفى عشاق القهوة حول العالم مطلع شهر أكتوبر الجاري بيوم القهوة العالمي، الذي تم إطلاقه من قبل منظمة القهوة الدولية (ICO) خلال معرض إكسبو 2015 في مدينة ميلانو.



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Source akhbaar24

