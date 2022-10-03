محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
رد برنامج “سكني” التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، على استفسار بشأن المدة المسموح بها لحجز الوحدات السكنية عبر المنصة لاستكمال الإجراءات اللازمة.
وأكد البرنامج، أن مدة عرض السعر تكون 20 يوماً عند حجز الوحدات السكنية عبر منصة “سكني”، حتى يتمكن المُستفيد من إنهاء الإجراءات مع الجهة التمويلية وذلك لتفادي إلغاء الحجز.
ولفت إلى أنه يبدأ الالتزام بما دون في العقد ابتداءً من تاريخ طباعة وتوقيع الأطراف المعنيّة على العقد، حيث تعتبر كل الأطراف المعنية ملزمة بما دون في العقد.
كانت هذه تفاصيل خبر “سكني” يوضح المدة المسموح بها لحجز الوحدات السكنية عبر المنصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.