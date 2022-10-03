“سكني” يوضح المدة المسموح بها لحجز الوحدات السكنية عبر المنصة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

رد برنامج “سكني” التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، على استفسار بشأن المدة المسموح بها لحجز الوحدات السكنية عبر المنصة لاستكمال الإجراءات اللازمة.

وأكد البرنامج، أن مدة عرض السعر تكون 20 يوماً عند حجز الوحدات السكنية عبر منصة “سكني”، حتى يتمكن المُستفيد من إنهاء الإجراءات مع الجهة التمويلية وذلك لتفادي إلغاء الحجز.

ولفت إلى أنه يبدأ الالتزام بما دون في العقد ابتداءً من تاريخ طباعة وتوقيع الأطراف المعنيّة على العقد، حيث تعتبر كل الأطراف المعنية ملزمة بما دون في العقد.