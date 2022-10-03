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شكرا لقرائتكم المخالفات الصحية قد تتحول لجريمة جنائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - قال المحامي أحمد المحيميد: إن بعض المخالفات الصحية قد ترقى لتكون جريمة جنائية يُحال فيها الممارس إلى النيابة العامة، مشيرًا إلى أنه يُعاقب عليها بغرامة مادية 100 ألف ريال والسجن 6 أشهر.
عقوبات: وأوضح المحيميد، خلال مداخلة مع برنامج الراصد على قناة الإخبارية، أن هذه العقوبات هي ما نصت عليها المادة 28 من نظام مزاولة المهن الصحية.
تحذير: وحذر المحيميد الممارسين الصحيين سواء كان طبيبًا أو صيدليًّا أو ممرضًا أو أخصائيًّا من التهاون بالمخالفات الأخلاقية والصحية.
أحمد أبراهيم
صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام