شكرا لقرائتكم المخالفات الصحية قد تتحول لجريمة جنائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قال المحامي أحمد المحيميد: إن بعض المخالفات الصحية قد ترقى لتكون جريمة جنائية يُحال فيها الممارس إلى النيابة العامة، مشيرًا إلى أنه يُعاقب عليها بغرامة مادية 100 ألف ريال والسجن 6 أشهر. عقوبات: وأوضح المحيميد، خلال مداخلة مع برنامج الراصد على قناة الإخبارية، أن هذه العقوبات هي ما نصت عليها المادة 28 من نظام مزاولة المهن الصحية. تحذير: وحذر المحيميد الممارسين الصحيين سواء كان طبيبًا أو صيدليًّا أو ممرضًا أو أخصائيًّا من التهاون بالمخالفات الأخلاقية والصحية.