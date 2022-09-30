شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس صادمة للنصر في قضية حمدالله.. الاتحاد موقفه "سليم" والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجر المستشار القانوني الرياضي أحمد الشيخي، مفاجآت نارية بعد أن أكد على أن موقف نادي الاتحاد، بقضية عبدالرزاق حمد الله ضد النصر سليم وليس به أي ضرر.

الاتحاد موقفه سليم 100%.. صدمة كبيرة للنصر في قضية حمدالله

وأعلنت في وقتٍ سابق لجنة الاحتراف السعودية إيقاف المغربي حمد الله "4 أشهر"، وحرمان الاتحاد من التعاقدات "فترة تسجيل واحدة، وحاء ذلك نتيجة التفوض بينهما خلال الفترة عقده، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

وجاءت تصريحات أحمد الشيخي والتي ثبت بها موقف الاتحاد السليم كالتالي..

أكد المستشار القانوني الرياضي، في تصريحات لبرنامج "برا 18": "موقف نادي الاتحاد في الإجراءات بقضية المهاجم المغربي عبدالرزاق حمد الله، سليم جدًا وبنسبة 100%، حتى يثبت العكس".

واستكمل أحمد الشيخي: "لم يرتكب نادي الاتحاد الخطأ الإجرائي؛ حيث سمى بالفعل الاتحاد السعودي كطرف أصيل بقضية حمد الله والنصر منذ اليوم الأول فيها".

الاتحاد والنصر.. وجهًا لـ وجه الأحد القادم على مرسول بارك

من المقرر أن يقع الاتحاد ضيفًا على النصر في ملعب مرسول بارك مساء الأحد القادم الموافق 2 أكتوبر، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وتبدأ إنطلاقة المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

قبل كلاسيكو الأحد.. موقف النصر والاتحاد في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين

يقع الاتحاد في المركز الثالث من جدولة ترتيب مسابقة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 10 نقاط، بعد أن حقق 3 انتصارات وفوز منذ انطلاق النسخة الجديدة من الدوري السعودي للمحترفين.

بينما تمكن النصر من تجميع 9 نقاط، بعد أن حقق 3 فوز وهزيمة واحدة مفاجئة أمام التعاون.