ملحمة “شاعر الراية” تتجدد السبت.. وقناة خاصة للبرنامج في “سناب شات”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

يتجدد التنافس في ملحمة شعرية جديدة في الحلقة الثالثة من برنامج شاعر الراية الذي يبث على الهواء مباشرة على قناة السعودية في تمام الساعة 11 مساء، مع إتاحة الفرصة للعموم بحضور الحلقات في قاعة مسرح قاعة الملك سلمان بمدارس الرياض.

ويحل الأمير الشاعر سعود بن عبدالله ضيف الحلقة الثالثة، مع دخول 6 متسابقين جدد للتنافس على بطاقة التأهل للمرحلة الثالثة، بجانب مزيد الوسمي وصالح المري المتأهلين في الحلقتين السابقة.

وسيتم الإعلان بالحلقة الثالثة عن متأهلين اثنين بتصويت الجمهور عن طريق رسائل SMS، من بين شعراء الحلقة الثانية وهم مطلق بن دعيج وبندر الجهني، وحمود اليحياني، وحمد الحربي، ومرام القحطاني.

فيما أطلقت هيئة الإذاعة والتلفزيون قناة خاصة لبرنامج “شاعر الراية” على “سناب شات”، نظير ما حققه البرنامج من مشاهدات مليونية على بثها المباشر ومنصات التواصل الاجتماعي وتناقل كبير لمقاطع الشعراء المشاركين في الحلقتين الأولى والثانية، كما ظهر وسم #شاعر_الراية في التريند ولاقى مشاركات واسعة، وآراء إيجابية حول البرنامج.

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ويذكر أن برنامج “شاعر الراية” يشارك به عدد من النجوم في مجال الشعر بالإضافة إلى دخول متنافسين جدد، ويقدم البرنامج الشاعرة والإعلامية نهى نبيل والشاعر سعيد بن مانع مع حضور ضيف لكل حلقة يمثل قامة شعرية.