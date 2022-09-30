تعرَّف على أثر الفاكهة في الذاكرة والصحة النفسية

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وجدت دراسة جديدة أن تناول الفاكهة بشكلٍ متكررٍ يمكن أن يجعلك تشعر بتحسُّن، في حين أن الوجبات الخفيفة “الأقل صحة”، مثل رقائق البطاطس، قد تؤدي إلى أضرارٍ نفسية ومشكلات في الذاكرة.

ونشر الباحثون من جامعة أستون في برمنغهام بإنجلترا النتائج في مجلة British Journal of Nutrition، التي شملت بيانات 428 من البالغين الأصحاء الذين ملأوا استبانات حول نظامهم الغذائي الأسبوعي خلال العام الماضي، بما في ذلك استهلاك الفاكهة والخضراوات والحلويات، مثل البسكويت والكعك والشوكولاتة، والوجبات الخفيفة اللذيذة، مثل رقائق البطاطس. كما أجابوا عن أسئلة حول صحتهم النفسية وتناول الكحول وممارسة الرياضة وحالة التدخين.

وقال الباحثون إن أولئك الذين تناولوا الفاكهة في كثير من الأحيان أظهروا أعراض اكتئاب أقل ورفاهية نفسية إيجابية أكبر.

وارتبط تناول وجبات خفيفة متكرّرة من رقائق البطاطس وغيرها من الوجبات الخفيفة اللذيذة بزيادة القلق والاكتئاب والتوتر وانخفاض الرفاهية النفسية، بحسب نيكولا جين توك، المؤلف المشارك في الدراسة.

وتناول المشاركون الفواكه والخضراوات في المتوسط من أربع إلى ست مرات في الأسبوع، ووجبات خفيفة حلوة ومالحة مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع.

وقال توك، إن أحد الاكتشافات المثيرة للاهتمام هو أن تناول جزء من الفاكهة من أي حجم مفيد للصحة العقلية. وتناول الفاكهة مرتين في اليوم أفضل من تناولها أربع مرات في الأسبوع على سبيل المثال.

وتابع: “الكمية الإجمالية التي نستهلكها ليست بنفس أهمية عدد المرات التي نستهلك فيها الفاكهة. كان ذلك مفاجئاً حقاً لأنك تتوقع أن الكمية والوتيرة ستكونان متساويتين، لكنهما ليستا كذلك”.

وكشف الباحثون أن تناول الفاكهة بشكل متكرّر في صورة نيئة، قد يزيد من امتصاص العناصر الغذائية ذات الخصائص المضادة للأكسدة، ما يزيد من تأثيرها على الصحة النفسية.

وقال توك، إن تناول الوجبات الخفيفة، وخاصة رقائق البطاطس، كان مرتبطاً بالصراعات المعرفية، بما في ذلك فشل الذاكرة، فضلاً عن مزيدٍ من حالات الاكتئاب والقلق والتوتر وانخفاض الصحة العقلية بشكل عام.

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Source almnatiq

