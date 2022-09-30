رداً على مقطع متداول .. أمانة عسير تنفي إغلاق سوق الثلاثاء بأبها

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نفت أمانة منطقة عسير إغلاق سوق الثلاثاء بمدينة أبها، وذلك ردًا على مقطع متداول بهذا الشأن.

وأكد المتحدث الرسمي للأمانة، ماجد الشهري، أن ما تم إغلاقه في السوق هو المحلات غير المرخصة والمخالفة لنظام الاشتراطات البلدية والصحية.

وأضاف أن الإغلاق تم بعد أن جرى إنذار هذه المحلات وإبلاغ أصحابها بضرورة إصدار التراخيص التي تخولهم من مزاولة أنشطتهم بشكل نظامي، مؤكدا أن أصحاب هذه المحلات لم يتجاوبوا مع تلك الإنذارات وتم على أثر ذلك الإغلاق بعد انتهاء المهلة الكافية.

ودعا أصحاب المحلات المخالفة إلى مراجعة الأمانة لتصحيح أوضاعهم والالتزام بالأنظمة والتعليمات البلدية، مشددا على ضرورة إصدار التراخيص النظامية التي تخولهم من ممارسة النشاط بسوق الثلاثاء، وذلك لتحديد ملاك تلك المنشآت لمراقبتها نظاماً.



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Source akhbaar24

