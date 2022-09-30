“الأرصاد”: أمطار وسحب رعدية على منطقة جازان

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المناطق_جازان
نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار وتكون سحب رعدية على منطقة جازان، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على مدينة جيزان ، و محافظات الحرث ، والدائر بني مالك ، والريث ، والعارضة ، والعيدابي ، وهروب ، وفيفا ، وأبوعريش ، وأحد المسارحة ، والطوال ، وصامطة ، وصبيا ، وضمد ، وفرسان ، و الدرب ، وبيش ، ومركز الفطيحة .
وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.
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Source almnatiq
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