شكرا لقرائتكم خبر عن تصريحات نارية من يوسف عنبر بعد رحيله عن الأهلي.. ويؤكد: اللاعبون تحت "تأثير الهبوط" والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - صرح "يوسف عنبر" المدير السابق لنادي الأهلي السعودي عدة تصريحات صحفية مثيرة يتحدث فيها عن آثار الهبوط على الراقي، وسر النتائج المخيبة التي حققها الهابط حديثًا إلى دوري يلو، وعدم اعتماده على اللاعبين الجُدد.

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية التصريحات التي أدلى بها المدير الفني السابق للراقي لصحيفة "عكاظ"، والتي جاءت كالتالي..

يوسف عنبر يطلق تصريحات نارية

أكد عنبر: "الأهلي أضاف رونقًا وجمالًا لدوري يلو وأضاف متابعة جماهيرية له احترامًا وتقديرًا لهذا الكيان العريق".

وعن الهبوط إلى دوري يلو:"لا يزال لاعبو الأهلي تحت تأثير الهبوط ولكني أطمئن جماهير الأهلي بعد تواجد رباعي "الرئيس ونائبه ونايف القاضي وكامل الموسى".

واستكمل: "لم نكن نريد المجازفة باللاعبين الجدد لأننا كنا مقبلين على فترة توقف تحتاج لبرنامج مكثف لرفع اللياقة البدنية بدلا من الاستعجال واللجوء لفترة علاج".

وعن إيقاف اللاعبين: "ما يحدث بين الإدارة واللاعبين يبقى ضمن اللائحة سواءً محفزات أو عقوبات وفي مرحلة الاحتراف يجب احترام الأنظمة واللوائح".

وتابع حديثه مؤكدًا:" معسكر تركيا لم يحقق النتائج المرجوة سواء بزيادة لياقة اللاعبين أو التجانس بينهم مع عدم اكتمال العناصر الأجنبية التي لم يتم اختيارها بعناية".

وشدد: "لم أتردد في مهمة تدريب الأهلي بصورة طارئة هذا واجبي كابن لهذا الكيان وثقتي في الله ثم في إدارة النادي والجماهير".

وعن استمراره في الفريق:" استمراري مع الفريق؟ هذا قرار إداري بحت وأحترم القرار أيًّا كان فالإدارة كلفتني مستشارًا فنيًا للفريق والتدريب للفترة الحرجة لثلاث مباريات".

واختتم: "من غير الطبيعي الاستغناء عن نجوم بقيمة عمر السومة وعبد الرحمن غريب وحتى العويس في تلك الفترة الحرجة ولكن الإدارة المكلفة بذلت جهدًا كبيرًا لتعويض الغيابات".

يوسف عنبر يرحل عن الأهلي

وفي سياق متصل.. رحل عنبر عن تدريب الراقي والذي دربه بشكل مؤقت، قبل أن يأتي بيتسو موسيماني المدير الفني السابق للأهلي المصري لتدريب الفريق.